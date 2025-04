Em má fase no Manchester City, Guardiola é cogitado em gigante europeu

Em má fase no Manchester City, o nome de Pep Guardiola é cogitado dentre as possibilidades para assumir o Milan, na próxima temporada. No entanto, Roberto De Zerbi é o favorito, segundo o "Corriere della Sera".

Na última quarta-feira (2), dirigentes do Milan se reuniram em Londres com Fabio Paratici, que está cotado para ser o chefão do futebol do clube italiano. Um dos pontos debatidos foi a questão do futuro treinador, uma vez que Sérgio Conceição não agrada e se aproxima de uma saída no fim da temporada.

Nesse sentido, Pep Guardiola foi citado, mas é tratado como um sonho e como uma possibilidade a ser trabalhada no futuro. Por outro lado, De Zerbi ganha força por conta de sua identificação com o Milan, mas também pelos bons trabalhos desenvolvidos no Sassuolo, Shakhtar e Brighton.

Em dezembro de 2024, Guardiola renovou seu contrato com o Manchester City até junho de 2027, o que afasta a possibilidade de uma mudança no curto prazo. No entanto, o treinador faz uma de suas piores temporadas na Inglaterra, tendo sido derrotado na final da Copa da Liga Inglesa e eliminado nos playoffs da Champions League.

Além disso, os Sky Blues ocupam apenas a 4ª colocação, e de forma provisória, da Premier League com 22 pontos de distância para o Liverpool. Ou seja, não existe a chance de vencer o Campeonato Inglês. Ainda assim, a equipe do treinador espanhol segue viva na Copa da Inglaterra, onde o Manchester City está na semifinal.

Na Itália, Sérgio Conceição não agrada, uma vez que o Milan ocupa a 9ª colocação, além de ter sido eliminado para o Feyenoord, nos playoffs da Liga dos Campeões. Ainda assim, a equipe do técnico português está na semifinal da Copa da Itália.