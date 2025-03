Defensor da Espanha, Pau Cubarsí abandonou a concentração da seleção por conta de uma lesão no tornozelo direito. Com isso, o atleta desfalca a Fúria no segundo e decisivo jogo contra a Holanda, pelas quartas de final da Liga das Nações.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o diagnóstico da lesão, Cubarsí retorna ao Barcelona para iniciar o tratamento para curar suas dores antes da reta final da temporada. Com isso, o atleta não defenderá a Espanha no confronto de domingo (23), em Valência.

continua após a publicidade

No jogo de ida entre Holanda e Espanha, Cubarsí precisou ser substituído aos 40 minutos do primeiro tempo por conta das dores em seu tornozelo direito. Apesar do otimismo interno e a crença de que o problema não seria grave, o atleta não está em condições de seguir defendendo a seleção.

No início de abril, o Barcelona conta com um calendário pesado de jogos, tendo semifinal de Copa do Rei e quartas de final de Champions League. Por conta disso, os culés também preferiram o retorno imediato de Cubarsí com o objetivo de contar com o zagueiro para a sequência de partidas.

continua após a publicidade

Espanha convoca substituto para Pau Cubarsí

Por conta de lesão de Pau Cubarsí, Mario Gila, da Lazio, foi chamado e se apresentará diretamente em Valência dois dias antes do duelo de volta contra a Laranja Mecânica, pelas quartas de final da Liga das Nações.