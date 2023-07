O Flamengo volta a campo no próximo sábado (29), para enfrentar o Atlético-MG, em jogo válido pela 17ª rodada. A partida será disputada no Estádio Independência, às 21h (horário de Brasília), e terá transmissão do Premiere, em TV fechada. O Lance! acompanha em tempo real. Já o Grêmio enfrenta o Goiás, no domingo (30), às 18h30.