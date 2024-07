João Félix se torna alvo de clube da Premier League

(Foto: Reprodução / Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 13:32 • Rio de Janeiro

O Aston Villa surgiu como possível destino do atacante João Félix para substituir o francês Moussa Diaby, que está perto de ser vendido ao Al-Ittihad, da Árabia Saudita. De acordo com a imprensa espanhola, o clube inglês ganhou força na disputa pelo jogador.

Ele chegaria na equipe de Birmingham para substituir o atacante francês Moussa Diaby, que durante a temporada 2022/23 foi peça chave na campanha do clube em sua volta a Champions League.

O Atlético de Madrid e o Aston Villa estão perto de acertar uma transferência de cerca de 60 milhões de euros (R$ 365 milhões na cotação atual). O português se tornou um problema para os Colchoneros, visto que sua contratação foi a quinta mais cara da história do futebol, por cerca de 126 milhões de euros.

Marcado por controvérsias com o técnico Diego Simeone e emprestado duas vezes no período do contrato, o Atleti agora estaria buscando uma solução em definitivo para João Félix.

Com vaga assegurada para a Liga dos Campeões depois de 40 anos da última participação, a equipe comandada por Unai Emery conta com a boa situação financeira, podendo ser atrativo para o atacante e também chegar a um acordo que valha a pena para os espanhóis.

Além do Aston Villa, o Benfica, clube que revelou João Félix, estaria sonhando com o retorno do atacante. Negociações foram estudadas pelo presidente Rui Costa, mas não foram avançadas.