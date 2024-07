Empresário de Antony, do Manchester United, revela futuro do brasileiro

(Foto: Paul Ellis/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/07/2024 - 11:44 • Rio de Janeiro

Antony vive altos e baixos desde sua contratação no Manchester United, em 2022. Por conta disso, especula-se na imprensa europeia que ele pode não continuar no clube e sair por empréstimo. Em conversa com o jornalista italiano Fabrizio Romano, e divulgado pelo veículo inglês 'Daily Mail', o empresário do jogador expôs o desejo do atleta sobre seu futuro.

- Vejo relatórios sobre uma possível saída por empréstimo. O plano dele é claro: o Manchester United'. Ele quer ficar, está focado apenas no Man United. Já conversamos sobre isso com o clube. - afirmou Pedroso, empresário do jogador.

O brasileiro parece ter também o apoio de Erik Ten Hag. O técnico holandês, mesmo contestado, teve seu contrato renovado com o clube no início de julho. Ele chegou perto de ser demitido e o antigo acordo ia até 2025, com opção de prorrogação por mais uma temporada.

Antony perdeu espaço no time titular dos Red Devils (Foto: Paul Ellis/AFP)

O começo de Antony nos Red Devils foi promissor. Logo em sua estreia, contra o Arsenal, marcou um dos gols que garantiram a vitória por 3 a 1. Apesar disso, o atacante não conseguiu manter o mesmo nível nas temporadas seguintes.

Na temporada passada, ele marcou três gols em 38 jogos e perdeu espaço no time titular. Na final da Copa da Inglaterra, vencido pelo Manchester United, no clássico contra o City, o jogador não entrou em campo.