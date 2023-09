Na terça-feira (12), às 15h45 (horário de Brasília), a Itália de Ciro Immobile recebe a Ucrânia no San Siro, em jogo válido pela sexta rodada das eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Os donos da casa estão em situação complicada no grupo com uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto os visitantes, com um jogo a mais que os italianos, vem de um empate contra a Inglaterra, além de duas vitórias e uma derrota.