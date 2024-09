Itália vence Israel e segue invicta na Liga das Nações da Uefa

Jogadores da Itália celebram gol contra Israel (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 17:56 • Budapeste (HUN)

A Itália venceu Israel por 2 a 1 nesta segunda-feira (9), em jogo valido pela segunda rodada do grupo A2 da Liga das Nações da Uefa. Davide Frattesi e Moise Kean fizeram os gols da vitória da Azzura, enquanto Mohammad Abu Fani descontou para os israelenses. Com o resultado, os italianos seguem 100% e lideram a chave que também conta com França e Bélgica.

Como foi a partida entre Israel e Itália?

Apesar de Israel ter começado o duelo com o controle da posse e criando oportunidades nos minutos iniciais, a Itália dominou o confronto na maior parte do tempo. O placar foi aberto aos 38 minutos, com Frattesi finalizando de peito após cruzamento de Dimarco.

A segunda etapa foi mais equilibrada, com os israelenses conseguindo bom volume ofensivo. Mesmo assim, foram os italianos quem mais uma vez aproveitaram, e Kean ampliou o placar após rebote do goleiro em chute de Raspadori. Pouco depois, Tonali também balançou as redes, mas o gol foi anulado por impedimento milimétrico. Já nos minutos finais, Israel diminuiu com Fani, mas não foi o suficiente para evitar a vitória da Azzura.

Moise Kean marca o segundo gol da Itália sobre Israel pela Liga das Nações da Uefa (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Israel x Itália

2ª rodada - Grupo A2 - Liga das Nações da Uefa

📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília);

📍 Local: Bozsik Arena, em Budapeste (HUN);

🟨 Árbitro: Ivan Kruzliak (SLK);

⚽ Gols: Mohammad Abu Fani (ISR); Davide Frattesi e Moise Kean (ITA).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ISRAEL (Técnico: Ran Ben Shimon)

Yoav Gerafi; Sagiv Jehezkel, Raz Shlomo, Idan Nachmias e Roy Revivo; Gavriel Kanichowsky e Neta Lavi; Solomon, Dor Peretz e Liel Abada; Anan Khalaili.

ITÁLIA (Técnico: Luciano Spalletti)

Donnarumma; Frederico Gatti, Alessandro Buongiorno e Alessandro Bastoni; Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Sandro Tonali, Davide Frattesi e Federico Dimarco; Giacomo Raspadori e Moise Kean.