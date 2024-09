Substituto de Mbappé brilha, e França vence a Bélgica pela Liga das Nações

Kolo Muani comemora gol pela França (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 17:43 • Lyon (FRA)

A França venceu a Bélgica por 2 a 0 em jogo válido pela segunda roda da Liga das Nações. Com Mbappé no banco durante a maior parte da partida, um dos nomes da vitória foi Randall Kolo Muani, reposição escolhida pelo treinador Didier Deschamps: foi dele o gol que abriu o placar para os franceses em Lyon. No segundo tempo, Dembélé ampliou para os donos da casa.

A partida foi aberta no primeiro tempo. A Bélgica adotou uma postura mais ofensiva durante os 25 primeiros minutos de jogo, porém, sentiu ter saído atrás do placar. Do outro lado, a França passou a controlar a partida após o gol de Kolo Muani.

Os Bleus voltaram do intervalo com a vantagem magra e mantiveram a presença na defesa da Bélgica. A postura foi recompensada com o belo gol marcado por Dembélé aos 11 minutos da segunda etapa, após ótima jogada individual na ponta direita. Com o resultado encaminhado, o time de Didier Deschamps administrou o placa até o apito final.

Kylian Mbappé, que começou a partida no banco por opção técnica, entrou no lugar de Kolo Muani aos 22 minutos do segundo tempo e levou perigo ao gol defendido por Casteels. Com o resultado, a França alcança a primeira vitória na competição.

Kolo Muani e Thuram comemoram gol pela França (Foto: Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

França x Bélgica

2ª rodada - Grupo A2 - Nations League



📆 Data e horário: segunda-feira, 9 de setembro de 2024, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

⚽ Gols: Randall Kolo Muani, aos 29', Ousmane Dembélé, aos 56' (FRA)

🅰️ Assistências: N'Golo Kanté (FRA)

🟨 Cartões amarelos: Manu Koné, Lucas Digne (FRA); Lois Openda, Youri Tielemans (BEL)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

FRANÇA (Técnico: Didier Deschamps)

Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano e Lucas Digne; N'Golo Kante (Fofana) e Manu Koné; Ousmane Dembélé (Olise), Mattéo Guendouzi (Griezmann), Marcus Thuram (Barcola) e Randall Kolo Muani (Mbappé)



BÉLGICA (Técnico: Domenico Tedesco)

Koen Casteels; Timothy Castagne (Meunier), Wout Faes, Zeno Debast, Arthur Theate; Amadou Onana e Youri Tielemans (Mangala); Dodi Lukebakio (J. Bakayoko), Kevin de Bruyne e Jérémy Doku (Duranville); Loïs Openda (De Ketelaere)