Itália vence a Moldávia e encara Noruega por vaga direta na Copa do Mundo
Azzurra decide vaga na Copa do Mundo no fim de semana
A Itália sofreu, mas venceu a Moldávia por 2 a 0, em jogo das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (13). Com isso, a Azzurra chegou aos 18 pontos e segue na vice-liderança do Grupo I.
Na etapa inicial, a Itália pressionou a Moldávia, mas não conseguiu furar a defesa adversária. A equipe de Gennaro Gattuso finalizou 13 vezes e obrigou o goleiro Kozhukhar a realizar quatro defesas e impedir o gol da equipe visitante.
No segundo tempo, a Itália seguiu tendo o controle da partida, se arriscou mais e fez valer a pena o sacrifício. Aos 42 minutos do segundo tempo, o zagueiro Mancini aproveitou uma bola levantada após cobrança de escanteio e cabeceou no cantinho para estufar as redes. E na prorrogação, Pio Esposito fechou a conta em favor dos visitantes em um novo gol de cabeça após cruzamento do lado direito.
No domingo (16), a Itália recebe a Noruega em um confronto direto pela liderança do Grupo I e, consequentemente, uma vaga direta na Copa do Mundo. A vice-líder irá automaticamente para a repescagem da Europa.
Conta para a Itália se classificar para a Copa do Mundo
A Itália tem três pontos de desvantagem para a Noruega, mas 17 gols de desvantagem em relação a próxima adversária. Com isso, não basta apenas vencer e igualar a pontuação, mas a Azzurra precisa derrotar a equipe comandada por Haaland por uma diferença de nove gols para ultrapassar a rival no saldo.
A missão é muito complicada, visto que a Itália marcou 20 gols em sete jogos e possui uma média de quase três gols por partida. No entanto, a Azzurra tem assegurada ao menos uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo, embora tenha ficado pelo caminho justamente nessa fase nas Eliminatórias para o Mundial do Catar.
