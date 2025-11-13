RD Congo vence Camarões na bacia das almas, e decide vaga para a Copa do Mundo em repescagem
Equipe enfrentará a Nigéria na final da repescagem africana
- Matéria
- Mais Notícias
Em partida emocionante, a República Democrática do Congo garantiu vaga na final da repescagem para a Copa do Mundo de 2026. O jogo aconteceu no Estádio Al-Barid, no Marrocos, e o duelo foi intenso do início ao fim. A classificação saiu na bacia das almas: já nos acréscimos, Mbemba apareceu sozinho para estufar as redes e levar os torcedores congoleses ao delírio.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Ibrahimovic cita diferenças entre Premier League, La Liga e Serie A
Futebol Internacional13/11/2025
- Futebol Internacional
Dirigente da Inter explica objetivo de criar novo estádio em Milão
Futebol Internacional13/11/2025
- Futebol Internacional
Ex-Internacional fala sobre montanha-russa na carreira: ‘Pensaram que eu estava com depressão’
Futebol Internacional13/11/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O confronto foi dramático. A RD Congo enfrentava uma das seleções mais tradicionais do continente e entrava como azarão diante de Camarões. Mesmo assim, a equipe se manteve competitiva e encarou o duelo de igual para igual. A tensão tomou conta do estádio até o apito final. No último lance, após cobrança de escanteio de Cipenga, a bola atravessou a área e quicou próxima ao solo. Chancel Mbemba, capitão da equipe, chegou batendo firme e rasteiro para garantir o gol decisivo.
Com a vitória, os Leopardos avançam para a final da repescagem africana, onde enfrentarão a Nigéria, que venceu o Gabão na outra semifinal. A decisão acontece no próximo domingo (15). Quem vencer será o representante do continente na repescagem mundial, marcada para março de 2026, com seis seleções — uma de cada confederação (exceto a Uefa, que possui seu próprio playoff) e uma equipe extra da América do Norte.
RD Congo em busca da história
A seleção tenta alcançar sua segunda participação em Copas do Mundo. A primeira — e única — aconteceu em 1974, quando o país ainda se chamava Zaire. Naquele ano, caiu no Grupo 2, o mesmo do Brasil, e terminou a campanha com três derrotas e nenhum gol marcado.
Quase 50 anos depois, o sonho renasce. Nas Eliminatórias Africanas, a RD Congo somou sete vitórias, um empate e duas derrotas. Mesmo com a boa campanha, ficou atrás de Senegal, líder do grupo. Como um dos quatro melhores segundos colocados, garantiu um lugar na repescagem e segue viva na luta por uma vaga no Mundial de 2026.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias