França anuncia lista de convocados para a Eurocopa 2024; confira os selecionados

Didier Deschamps anuncia convocados para a Eurocopa. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 16/05/2024 - 17:30 • Redação do Lance!

Na tarde desta quinta (16), Didier Deschamps, treinador da seleção da França, anunciou os 25 atletas convocados para a Eurocopa de 2024, que começa no dia 14 de junho, há menos de um mês. Com nomes como Mbappé e Griezmann comandando a lista, a seleção da França manteve a força do elenco da história recente. Entre as novidades, N'Golo Kanté, campeão do mundo em 2018 e atualmente no Al-Ittihad, retornou à lista do treinador francês.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Foto de divulgação dos convocados nas redes sociais da Seleção da França. (Foto: Divulgação)

A lista da França para a Eurocopa 2024

GOLEIROS

Aréola (West Ham)

Maignan (Milan)

Samba (Lens)

DEFENSORES

Koundé (Barcelona)

Clauss (Olympique de Marselha)

Pavard (Inter de Milão)

Konaté (Liverpool)

Upamecano (Bayern de Munique)

Saliba (Arsenal)

Theo Hernandez (Milan)

Mendy (Real Madrid)

MEIAS

Camavinga (Real Madrid)

Youssouf Fofana (Monaco)

Kanté (Al-Ittihad)

Rabiot (Juventus)

Zäire-Emery (PSG)

Tchouaméni (Real Madrid)

Griezmann (Atlético de Madrid)

ATACANTES

Dembélé (PSG)

Giroud (Los Angeles FC)

Kolo Muani (PSG)

Mbappé (PSG)

Thuram (Inter de Milão)

Coman (Bayern de Munique)

Barcola (PSG)

A principal ausência na convocação foi o lateral Lucas Hernández, do Bayern. O defensor lesionou o joelho e não poderá atuar na competição. Ao contrário, Coman e Tchouaméni foram chamados apesar de lideram com lesões recentes. Parte da imprensa na França ainda coloca os dois como dúvidas na lista final para disputar a Euro.

Sobre o retorno de Kanté, Deschamps destacou a experiência e a recupperação do volante na temporada, apesar de atuar em uma liga menos intensa que as europeias.

- Ele recuperou todas as suas habilidades físicas. Através da sua experiência, estou convencido de que a seleção francesa será melhor com ele. Ele jogou muitas partidas. Podemos discutir a intensidade específica na Arábia Saudita. Mas ele jogou mais de 4 mil minutos durante a temporada, ou seja, mais de 40 partidas. Não tenho dúvidas sobre o que o tornou forte.

A França está no Grupo D da Eurocopa e estreia no dia 17 de junho, diante da Áustria.

Mbappé é a principal estrela da equipe da França no torneio. (Foto: Franck Fife/AFP)