Com Cristiano Ronaldo, Portugal divulga lista de convocados para a Eurocopa

A seleção de Portugal divulgou, nesta terça-feira (21), a lista dos nomes que irão disputar a Eurocopa, que será disputada na Alemanha e se inicia no próximo mês de junho. Cristiano Ronaldo estrela a lista do técnico Roberto Martínez, e marca a sexta vez que o camisa 7 joga a maior competição entre seleções europeias.

Com 26 nomes disponíveis no elenco, a estreia dos lusos no torneio será no dia 18 de junho e contarão com a liderança de CR7, em busca do segundo título da Eurocopa. A Seleção Portuguesa está no grupo F da competição, ao lado de Geórgia, República Tcheca e Turquia.

Os portugueses já marcaram nome na competição: na edição de 2016, a seleção conquistou seu primeiro grande título em uma competição internacional em trajetória emocionante, com gol de Éder na prorrogação.

Confira a lista dos convocados por Roberto Martínez:

Convocação de Portugal para a Eurocopa 2024

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma).

Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma). Defensores: António Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto) e Rúben Dias (Manchester City).

António Silva (Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting), João Cancelo (Barcelona), Nélson Semedo (Wolverhampton), Nuno Mendes (PSG), Pepe (Porto) e Rúben Dias (Manchester City). Meio-campistas: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio (Al-Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG).

Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (Benfica), João Palhinha (Fulham), Otávio (Al-Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal) e Vitinha (PSG). Atacantes: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Francisco Conceição (Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (Barcelona), Pedro Neto (Wolverhampton) e Rafael Leão (Milan).

Cristiano publicou uma foto com a camisa da seleção nas redes sociais, após o anúncio da convocação. - Orgulhoso por volta a representar Portugal na Euro. Vamos com tudo! - escreveu o camisa 7.