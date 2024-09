Isak comemora gol do Newcastle com companheiros (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 11:32 • Newcastle upon Tyne (ING)

O Newcastle superou o Tottenham por 2 a 1 em grande jogo da terceira rodada da Premier League. Jogando diante de seus torcedores no St. James' Park, os Magpies abriram o placar com Barnes, sofreram o empate em gol contra bizarro de Burn, mas viram o centroavante Alexander Isak marcar seu primeiro gol na temporada e decidir já na reta final do duelo.

Com a vitória, o time de Eddie Howe pulou para a quarta colocação, com sete pontos, e segue sem perder na competição. Já os comandados de Ange Postecoglou estão em décimo, com apenas quatro pontos.

✅ COMO FOI O JOGO?

O primeiro tempo foi de grande equilíbrio entre as duas equipes. Ambas criavam com perigo: Isak acertou o travessão em tentativa de cruzamento pelos donos da casa, enquanto Pape Sarr obrigou Nick Pope a fazer grande defesa.

Mas quem abriu o placar foram os Magpies, ao melhor estilo Eddie Howe. Em estocada pelo lado do campo, Lloyd Kelly achou cruzamento e Barnes apareceu livre para bater de primeira e superar Vicario, inagurando o marcador no St. James' Park.

Com mexidas ofensivas, Postecoglou colocou o Tottenham no ataque e a ousadia foi recompensada. Logo aos 10' da segunda etapa, Maddison bateu, Pope deu rebote, Pedro Porro completou de carrinho, o goleiro resvalou com a ponta dos dedos, e a bola não tinha a direção do gol, mas Dan Burn, ao tentar o corte, acabou jogando contra o próprio patrimônio.

Restando pouco mais de dez minutos para o fim, o Newcastle buscou o segundo gol. Em contra-ataque, Jacob Murphy saiu com o campo aberto, encarou Vicario e tocou para Isak, com as redes abertas, apenas empurrar e sair para o abraço, decidindo o jogo em favor dos donos da casa.

📑 FICHA TÉCNICA

Newcastle 2x1 Tottenham

3ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 9h30 (de Brasília)

📍 Local: St. James' Park, em Newcastle upon Tyne (ING)

🕴️ Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Ian Hussin e Nick Greenhalgh (auxiliares); Darren Bond (quarto árbitro); Stuart Attwell e Natalie Aspinall (VAR)

🥅 Gols: Harvey Barnes (NEW - 37' 1T); Dan Burn [contra] (TOT - 11' 2T); Alexander Isak (NEW - 33' 2T)

🟨 Cartões amarelos: Lloyd Kelly, Sean Longstaff, Joelinton e Bruno Guimarães (NEW); Pape Matar Sarr, Yves Bissouma, James Maddison e Rodrigo Bentancur (TOT)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO DUELO

NEWCASTLE (Técnico: Eddie Howe)

Nick Pope; Valentino Livramento, Emil Krafth, Dan Burn e Lloyd Kelly (Lewis Hall); Sean Longstaff (Sandro Tonali), Bruno Guimarães e Joelinton; Harvey Barnes (Jacob Murphy), Alexander Isak e Anthony Gordon (Miguel Almirón)

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristian Romero, Radu Dragusin e Destiny Udogie; Pape Matar Sarr (Brennan Johnson), Yves Bissouma (Rodrigo Bentancur) e James Maddison (Lucas Bergvall); Dejan Kulusevski, Wilson Odobert (Timo Werner) e Heung-min Son