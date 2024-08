Manchester City vence o West Ham por 3 a 1, pela Premier League (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 31/08/2024 - 15:32 • Londres (ING)

Em confronto movimentado na tarde deste sábado (31), Manchester City venceu o West Ham por 3 a 1, no London Stadium, em Londres (Inglaterra), pela terceira rodada da Premier League 23-24. Haaland marcou três vezes para os "Cityzens", enquanto Rúben Dias, contra, descontou para os "Hammers".

Como foi a partida?

Logo, no início da partida, o lateral ítalo-brasileiro Emerson Palmieri deu um passe mascado para o meia Lucas Paquetá, que perdeu a bola para Bernardo Silva. O meia do Manchester City aproveitou a bobeada na saída de bola do West Ham e deixou o Haaland na cara do gol para abrir o placar, aos nove minutos da primeira etapa.

Depois do gol, os "Cityzens" ainda chegaram com perigo num chute perigoso de De Bruyne, obrigando o Aréola a fazer uma linda defesa. No entanto, em um contra-ataque dos "Hammers", o zagueiro Rúben Dias marcou contra e empatou a partida, após um cruzamento rasteiro de Kudus.

Na sequência do gol do West Ham, o Manchester City seguiu pressionando o time londrino, e em uma das inúmeras jogadas criadas pelo time de Guardiola, Rico Lewis passou para o Haaland, que mais uma vez, colocou a bola para dentro das redes, após limpar a zaga com um único toque e mandar um foguete no canto alto do goleiro Aréola.

Na segunda etapa, o jogo voltou muito mais equilibrado. Os "Hammers" chegaram algumas vezes no gol defendido pelo Ederson. A chance de mais perigo veio nos pés de Kudus, que finalizou na trave. O jogador puxou um contra-ataque fulminante, passou para Bowen que devolveu na medida para a finalização do ponta.

Após algumas alterações em ambas as equipes, o time de Manchester conseguiu reconquistar o controle da partida, e aos 38 minutos, Haaland saiu cara a cara com o goleiro e, por cavadinha, marcou o terceiro gol dos "Cityzens", colocando um ponto final no confronto.

Haaland chegou ao seu oitavo "Hat-Trick", em edições de Premier League. Atacante já soma sete gols, na atual competição nacional.

E agora?

O Manchester City se isola na liderança da Premier League (até o momento), com nove pontos, em três jogos. Por outro lado, o West Ham figura na 14ª colocação, com apenas três pontos conquistados.

N próxima rodada, os "Hammers" visitam o Fulham, no sábado (14), às 11h (de Brasília), no Craven Cottage, em Londres (ING). Enquanto os "Cityzens" recebem o Brentford, também no sábado (14), às 11h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Haalan marcou um hat-trick contra o West Ham (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

WEST HAM 1 X 3 MANCHESTER CITY

CAMPEONATO INGLÊS

🗓️ Data e horário: sábado, 31 de agosto de 2024, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: London Stadium, em Londres (Inglaterra);

⚽ Gols: Haaland, aos 9', 29' e 83' (MCI) e Rúben Díaz, aos 18' (WHU)

🅰️ Assistências: Bernardo Silva, Rico Lewis e Matheus Nunes (MCI)

🟨 Cartões amarelos: Kevin De Bruyne e Akanji (MCI); Emerson Palmieri, Kilman e Rodríguez (WHU)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ESCALAÇÕES:

WEST HAM (Técnico: Julen Lopetegui)

Aréola (Fabianski); Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman e Emerson (Coufal); Álvarez (Soucek) e Guido Rodríguez; Bowen (Summerville), Lucas Paquetá e Kudus; Antonio (Füllkrug).

MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Akanji, Dias e Gvardiol (Walker); Kovacic e Lewis; Grealish (Matheus Nunes), Bernardo Silva, de Bruyne (Aké) e Doku (Gündoğan); Haaland.