A tensão entre João Félix e Atlético de Madrid existe desde a temporada 2022-23. O português demonstrou insatisfação com Diego Simeone por querer mais tempo de jogo e uma mudança no posicionamento. O atleta chegou a curtir alguns posts de seu irmão e de alguns fãs criticando o comandante argentino e sendo a favor de uma saída. No meio da última temporada, os colchoneros negociaram João com o Chelsea por empréstimo de seis meses com opção de compra. Porém, em Londres, o rendimento do jogador não subiu e a opção não foi engatilhada pela diretoria dos Blues, a pedido do novo treinador Mauricio Pochettino.