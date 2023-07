Com relação aos jogadores emprestados, Dorival também vem conseguindo extrair um bom futebol. O lateral Caio Paulista e o meia Michel Araújo, ambos do Fluminense, estão em alta com a torcida. O primeiro jà vinha sendo titular com Ceni, mas com Dorival, 'aproveitou' a lesão de Welington e conquistou a vaga. Foram 11 jogos seguidos como titular, sendo que em apenas um ele foi substituído.