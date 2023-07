- Quero me desenvolver como atleta com essa ida para o Rio Preto. Tenho muita confiança no trabalho que o treinador Xandão tem realizado e acredito que posso me encaixar perfeitamente no sistema de jogo dos Weilers. Claro que será uma jornada desafiadora, especialmente por sair do meu estado e ir para um novo lugar, mas estou indo com a expectativa de mostrar minhas melhores habilidades e ajudar a equipe a alcançar o topo do cenário nacional – comentou o defensor nas redes sociais do time.