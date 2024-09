Irlanda x Inglaterra: como é o retrospecto do confronto?

Inglaterra se prepara para enfrentar a Irlanda pela Liga das Nações (Foto: Paul ELLIS / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 05:30 • Dublin (IRL)

Irlanda e Inglaterra se enfrentam neste sábado (7), às 13h (de Brasília), no Aviva Stadium, em Dublin. O duelo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga das Nações. Mas, afinal, quem venceu mais vezes no confronto entre Irlanda e Inglaterra?

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Raio-X: Irlanda x Inglaterra

Em retrospecto dos confrontos entre as nações vizinhas, a Inglaterra tem grande vantagem. As seleções se enfrentaram em campo em 17 oportunidades, com seis vitórias para os criados do futebol, nove empates e apenas duas vitórias para os irlandeses.

O jogo de sábado (7) será a primeira vez que as equipes se enfrentam na Liga das Nações. Em sua maioria, em nove das 17 partidas, os duelos foram realizados em formato de amistosos, também com resultado favorável aos Leões.

Em sua maioria empates, os confrontos tendem a serem bastantes disputados, mas já houve goleada entre as seleções. A Inglaterra goleou a Irlanda por 5 a 1, em duelo válido pela fase de grupos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1958, torneio que marcou o primeiro mundial da Seleção Brasileira.

A última vez, que Irlanda e Inglaterra dividiram o gramado, foi em amistosos das seleções europeias em 2020, com grande vitória inglesa por 3 a 0. Além das partidas amistosas disputadas pela Europa, as equipes vizinhas já se encaram em outras competições, como: Eurocopa, Copa do Mundo e as Eliminatórias.

Inglaterra e Irlanda se enfrentaram novamente neste sábado (7) (Foto: Adrian Dennis / AFP)

➡️De Bruyne critica Fifa e Uefa sobre aumento no calendário de jogos: ‘É o dinheiro que fala’

Informações gerais da partida

✅ FICHA TÉCNICA

IRLANDA X INGLATERRA

NATIONS LEAGUE B - 1ª RODADA

🗓️ Data e horário: sábado dia 7 de setembro de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Aviva Stadium, em Dublin (IRL)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

🟨 Arbitragem: Halil Umut Meler (TUR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

IRLANDA (Técnico: Heimir Hallgrimsson)

Kelleher, Coleman, O'Shea, Collins, Brady; Browne, Smallbone, Ogbene, Szmodics; Ferguson, Idah.

INGLATERRA (Técnico: Lee Carsley)

Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Guéhi, Colwill; Declan Rice, Mainoo, Saka, Eze, Grealish, Harry Kane.