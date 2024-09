De Bruyne em treino para a partida da Bélgica contra Israel (Foto: VIRGINIE LEFOUR/Belga/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 14:02 • Bruxelas (BEL)

Nesta quinta-feira (5), um dia antes do confronto da Bélgica contra Israel pela Liga das Nações, De Bruyne desabafou sobre o aumento de jogos no novo calendário do futebol europeu, graças a inclusão do formato atualizado do Mundial de Clubes, em entrevista coletiva.

A crítica principal do meia do Manchester City é sobre os efeitos do excesso de partidas nos jogadores, que pode acarretar lesões, ainda mais com os novos moldes da Champions League e do Mundial de Clubes de 2025. O calendário entre as competições, segundo o craque de 33 anos, é de apenas três semanas para as férias e recuperação, o que considera muito apertado.

- O problema vai chegar quando tiver terminado o Mundial de Clubes. Sabemos que haverá somente três semanas entre a final e a primeira rodada da Premier League. São três semanas para tirar férias e se preparar para jogar mais 80 jogos. Talvez passe este ano, mas será um problema no ano seguinte.- reclamou o meio-campista.

- A PFA (Associação dos Jogadores Profissionais), na Inglaterra, e os sindicatos de jogadores dos outros países tentaram achar soluções. O problema é que a Uefa e a Fifa fazem mais partidas e podemos tentar dizer alguma coisa, mas nenhuma solução foi encontrada. Eles não se importam. É o dinheiro que fala - completou De Bruyne.

Em sua declaração, o meia do Manchester City se referiu às mudanças feitas pela Uefa e Fifa, nas ligas continentais (Champions League, Europa League e Conference League) e no torneio mundial. Nas competições da Europa, a fase de grupos não existe mais, que dá lugar a fase de liga, o que aumenta consideravelmente o número de jogos para as equipes europeias. Já o novo Mundial de Clubes, contará com 32 times e será no mesmo formato da Copa do Mundo, com fase de grupos e mata-mata.