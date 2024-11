Real Madrid respalda Ancelotti para tentar dar fim à crise

Carlo Ancelotti está sob pressão após resultados ruins no comando do Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 16:47 • Madri (ESP)

Apesar da má fase do Real Madrid, o técnico Carlo Ancelotti tem respaldo da direção para seguir no clube. Segundo o jornal "Marca", da Espanha, um jantar recente entre o presidente do clube, Florentino Pérez, e o italiano serviu para afastar a crise e mostrar apoio ao trabalho.

O encontro entre dirigente e treinador aconteceu logo após a derrota do clube merengue por 3 a 1 diante do Milan, pela quarta rodada da Uefa Champions League. Durante a conversa, o mandatário do clube demonstrou tranquilidade, apesar dos resultados negativos recentes - esta foi primeira vez desde 2019 que o Real Madrid perdia duas seguidas em casa, por exemplo.

Para Florentino Pérez, as lesões têm atrapalhado o trabalho de Ancelotti. Jogadores importantes como Alaba, Courtois e Carvajal estão no departamento médico. Diante do Milan, Tchouaméni se juntou ao grupo após sofrer uma torção no tornozelo esquerdo.

As contusões, inclusive, fazem o clube já pensar em reforços para preencher as lacunas do elenco causadas pelos desfalques.

Além disso, Ancelotti ainda não encontrou o time ideal para a temporada. O próprio técnico tem admitido, em entrevistas coletivas, as dificuldades para organizar o time com um quarteto ofensivo formado por Bellingham, Rodrygo, Vini Jr e Mbappé. O técnico chegou até a testar uma formação com quatro meio-campistas em outras oportunidades, para tentar dar mais segurança à defesa.

Também vale destacar a dificuldade do italiano para encontrar um substituto para Toni Kroos também é outro problema encontrado pelo treinador. O alemão, recém-aposentado, foi peça-chave do time na última temporada, especialmente na construção e criação de jogadas ofensivas.

A crise do Real Madrid

A crise do Real Madrid explodiu após a derrota por 3 a 1 diante do Milan na Champions League. O resultado veio pouco depois da goleada acachapante por 4 a 0 sofrida para o rival Barcelona. Osa dois jogos foram disputados no Estádio Santiago Bernabéu.

Na Liga dos Campeões, o desempenho também preocupa: o time ocupa apenas a 17ª posição da tabela, longe da zona de classificação para as oitavas de final. Metade da primeira fase da competição já foi disputada.

