Valendo vaga na final da Champions League da Concacaf, o Inter Miami duela com o Vancouver Whitecaps nesta quarta-feira (30). A partida acontece no Chase Stadium, em Fort Lauderdale (EUA), às 21h (de Brasília). O time de Messi precisa virar a partida, já que perdeu o primeiro jogo por 2 a 0.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Buscando o primeiro título intercontinental do clube, Messi e seus companheiros têm uma missão árdua pela frente: precisam tirar uma diferença de dois gols do placar agregado. O Inter Miami sofreu revés no Canadá por 2 a 0. Hoje, jogando em casa, o clube entra em campo com o astro argentino e os craques Suárez, Jordi Alba e Busquets em busca da remontada na Champions League da Concacaf.

continua após a publicidade

Campanha de Inter Miami e Vancouver Whitecaps na Concachampions

Com o formato de mata-mata desde a primeira rodada, a equipe de Messi foi absoluta na competição. O Inter Miami passou pelo Kansas City com tranquilidade, vencendo por 4 a 1 no agregado. Já no duelo contra o Cavalier, clube jamaicano, a equipe da Flórida também não encontrou dificuldades, vencendo ambos os jogos por 2 a 0. Nas quartas de final, o duelo botou o Inter Miami contra a parede. A equipe perdeu a partida de ida contra o Los Angeles FC, porém, virou na volta e garantiu a vaga na semi. Contra o Vancouver Whitecaps, o time de Messi perdeu a primeira partida por 2 a 0 e busca a remontada.

➡️ Destaque na Ásia, ex-Palmeiras projeta retorno ao Brasil ‘num futuro próximo’

Messi em ação pelo Inter Miami na Concachampions (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Já o Vancouver Whitecaps vem passando por momentos complicados e conturbados na Champions League da Concacaf. A equipe começou perdendo no primeiro jogo, e virou, garantindo a classificação contra o Saprissa. Nas fases seguintes, a equipe empatou com Monterrey e Pumas, mas passou de fase devido à regra do gol fora. Na semi, o time surpreendeu e ganhou do Inter Miami por 2 a 0.

continua após a publicidade

Outro lado da chave da Champions League da Concacaf

Na outra semifinal, o confronto está mais equilibrado. Tigres e Cruz Azul fizeram o primeiro duelo e empataram por 1 a 1. A partida de volta acontecerá nesta quinta-feira (1), às 23h (de Brasília).