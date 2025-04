Cléber Xavier trabalhou com o atacante Neymar durante os anos em que foi auxiliar de Tite na Seleção Brasileira. Apesar da proximidade, o novo treinador do Santos não deixou de “cutucar” o camisa 10 por conta de escolha na carreira.

Em entrevista ao "O Globo", em março deste ano, Cléber Xavier elogiou Neymar, mas afirmou que, por escolhas do craque, ele não seguiu os mesmos caminhos de Messi e Cristiano Ronaldo.

— Neymar é craque. Não apareceu jogador como ele nos últimos 15 anos. Mas os cuidados que ele deveria ter, ele não tem. Opção dele. Ele não quis ser Messi nem Cristiano Ronaldo. Mesma coisa o Ronaldinho Gaúcho. Ele não quis. Um dos melhores. Esses são craques. Rodrygo para mim é um craque. Por que na seleção não faz igual no Real? Porque não consegue ter o entendimento com a parceria, o desenho bem ajeitado — disse Cléber.

Em outra entrevista, agora para o “GE”, Cléber Xavier chegou a dizer que não enxergava o retorno de Neymar ao futebol brasileiro.

— Não. Não consigo enxergar o Neymar jogando aqui. Espero que ele se recupere, cumpra o contrato no Al-Hilal, consiga voltar para a Seleção, e eu ainda o vejo jogando num grande clube da Europa. Torço por isso - afirmou.

Como técnico do Santos, Cléber Xavier vai reencontrar Neymar — pelo menos até 30 de junho deste ano, quando se encerra o contrato do atacante com o Peixe.

Sem o camisa 10, que se recupera de lesão, Xavier deve comandar o primeiro treino nesta terça-feira (29) e estrear na partida contra o CRB, nesta quinta-feira (1º), às 18h, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil.

Carreiras e títulos de Cléber Xavier

Natural de Alegrete, no Rio Grande do Sul, Cléber Márcio Serpa Xavier, trabalhou com Tite por 24 anos e acumula passagens como auxiliar em clubes tradicionais, como Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians e Flamengo, além da Seleção, no qual disputou duas Copa do Mundo. Como treinador nas categorias de base, trabalhou em Internacional e Grêmio.

Cléber Xavier, conhecido nos bastidores como "Clebinho", empilhou taças ao lado de Tite. Pelo Grêmio, foi campeão gaúcho e da Copa do Brasil, enquanto no arquirrival Internacional levantou a taça da Copa Sul-Americana e do Gauchão em 2008.

No Corinthians, viveu uma das fases mais vitoriosas da história do clube, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), além das conquistas da Libertadores e do Mundial de Clubes em 2012, o Campeonato Paulista e a Recopa Sul-Americana em 2013.

Já no Flamengo, integrou a comissão que venceu o Campeonato Carioca de 2024. Pela Seleção Brasileira, esteve presente nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, além de conquistar a Copa América de 2019.