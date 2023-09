Messi fez o gol da vitória da Argentina sobre o Equador, na última quinta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Maior artilheiro da história do Barcelona, do Campeonato Espanhol e da seleção argentina, o camisa 10 agora é também o principal goleador das eliminatórias sul-americanas em todos os tempos, ao lado de Luis Suárez, do Uruguai. Confira abaixo a lista.