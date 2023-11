Neste domingo (12), às 16h45 (horário de Brasília), a Inter de Milão recebe o Frosinone no Giuseppe Meazza, em Milão (ITA), em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. Os comandados de Simone Inzaghi querem recuperar a liderança roubada pela Juventus neste sábado, enquanto os visitantes querem surpreender e seguir subindo na tabela. O jogo terá transmissão do Star+.