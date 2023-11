JUVENTUS 2x1 CAGLIARI

Jogando em casa, em Turim, a Juve demorou para abrir o placar, mas marcou o primeiro gol com o brasileiro Bremer, aos 15 minutos do segundo tempo. Sem demorar para ampliar, dez minutos depois, foi a vez de Rugani. Com 2 a 0, a equipe diminuiu a intensidade e viu o Cagliari ensaiar mais oportunidades, até diminuir a vantagem, com Dossena, aos 30 minutos.