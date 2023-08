O goleiro suíço foi contratado pelo Bayern de Munique em janeiro deste ano para substituir Manuel Neuer, que teve a perna quebrada enquanto esquiava. Pouco mais de seis meses depois, o goleiro deixa o clube bávaro rumo à Itália. De acordo com as informações, o custo da operação foi de €6 milhões (cerca de R$32 milhões) e Sommer vai se apresentar à Inter de Milão na próxima semana.



