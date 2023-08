A decisão final está nas mãos do presidente do Tottenham. A novela envolvendo o futuro de Harry Kane pode estar próxima do fim, seja por uma transferência ou desistência. De acordo com o jornal britânico 'The Telegraph', o Bayern de Munique aumentou a proposta para 100 milhões de euros (cerca de R$535 milhões), além de bônus, e espera a resposta do presidente Daniel Levy.