Insatisfeito, astro do Manchester City deve ser anunciado por gigante espanhol

(Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Rafael Almeida e Lucas Gomes • Publicada em 02/08/2024 - 12:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Manchester City pode estar se preparando para perder uma importante peça de ataque. Descontente com a falta de protagonismo do time inglês, Julián Alvarez está negociando a saída para o Atlético de Madrid. A informação foi dada pelo jornalista especializado em transferências sul-americanas, Cesar Luis Merlo e confirmada pelo Lance!

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Copa do Mundo 2034: Arábia Saudita planeja construir oito estádios em Riade

A insatisfação de Alvarez foi notícia pelas últimas semanas na imprensa britânica. Em meio à disputa do ouro olímpico com a Albiceleste, o atacante alfinetou Pep Guardiola sobre o papel de coadjuvante na equipe:

-Na última temporada, fui um dos jogadores com mais minutos pelo Manchester City, porém, no final das contas, não é legal ficar de fora de jogos importantes - disse o argentino.

Pep Guardiola, que comanda a pré-temporada dos Cityzens nos Estados Unidos, retrucou:

-Bom, eu não penso em substituto. Eu sei que ele disse que precisa pensar sobre o futuro dele e quando terminar de pensar, manda o empresário avisar ao clube e vocês verão o que acontecerá. Eu sei que ele quer jogar em momento importantes para os jogadores. Mas os outros também. Nós temos 18, 19 jogadores que querem jogar os jogos importantes.

Desde que o assunto surgiu, os Colchoneros se mostraram dispostos a assinar com o argentino, que é um desejo do treinador Diego Simeone. Aliás, o time espanhol conta com a concorrência de outros times ingleses, como o Chelsea, mas conta com uma vantagem: Alvarez não teria se adaptado ao clima inglês e gostaria, junto da família, de se mudar para um país mais quente.

De acordo com o jornalista, as negociações estão no estágio avançado. Entre o clube e o jogador, o acordo é iminente, porém, ainda será necessário acertar os moldes do negócio com o Manchester City, que só perderá o atleta por meio de uma venda.