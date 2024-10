Gabriel Martinelli celebra gol pelo Arsenal (Foto: Adrian Dennis / AFP)







Publicada em 05/10/2024 - 15:41 • Inglaterra

Alguns brasileiros fizeram festa na sétima rodada da Premier League. Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rodrigo Muniz, Andreas Pereira foram alguns dos craques que colocaram a bola no fundo do barbante neste sábado (5). Confira o resumo dos jogos!

✅ FICHA TÉCNICA

7ª RODADA- PREMIER LEAGUE

ARSENAL 3 x 1 SOUTHAMPTON

O Arsenal venceu o Southampton por 3 a 1, em jogo válido pela sétima rodada da Premier League. Em casa, os Gunners foram a campo com Gabriel Jesus, recentemente ligado ao Palmeiras, como titular ao lado de Kai Havertz no ataque. Porém, quem roubou a cena foi Gabriel Martinelli, que balançou as redes pelo segundo jogo seguido na competição e comandou a virada da equipe de Arteta.

MANCHESTER CITY 3 X 2 FULHAM

O Manchester City segue firme na caça ao Liverpool pela liderança do Campeonato Inglês. Neste sábado, o time de Pep Guardiola recebeu o Fulham, no Etihad Stadium, sofreu com os brasileiros Andreas Pereira e Rodrigo Muniz, mas triunfou de virada por 3 a 2.

CRYSTAL PALACE 0 X 1 LIVERPOOL

Fora de casa, o Liverpool levou a melhor sobre o Crystal Palace, vencendo por 1 a 0 na manhã desse sábado, mas teve uma péssima notícia: o goleiro Alisson acusou dores na coxa e precisou ser substituído aos 34 minutos do segundo tempo da partida, e deu lugar ao estreante Jaros. Com gol de Diogo Jota, os Reds seguem na liderança na Premier League, com seis vitórias em sete partidas.

Rodrigo Muniz celebra gol em partida do Fulham contra o Manchester City, fora de casa, pela sétima rodada do Inglês (Foto: Reprodução)

WEST HAM 4 X 1 IPSIWCH TOWN

Lucas Paquetá ajudou na vitória do West Ham por 4 a 1 sobre o recém-promovido Ipswich Town, pela Premier League. O meio campista marcou seu segundo gol na temporada e o quarto da equipe de Londres na partida, que agora subiu para a 12ª posição, com oito pontos somados.

BRENTFORD 5 X 3 WOLVERHAMPTON

Mesmo com Matheus Cunha marcando em partida com chuva de gols, os Wolves perderam para o Brentford por 5 a 3, neste sábado (5), no Estádio Gtech Community. O time mandante abriu o placar com Nathan Collins com apenas dois minutos de jogo. Foi o quarto jogo consecutivo que as Abelhas marcaram com menos de dois minutos, algo inédito na Premier League.

LEICESTER 1 X 0 BOURNEMOUTH

Quem mais se deu bem no fim de semana foi o Leicester, que ao vencer o Bournemouth por 1 a 0, no King Power Stadium, garantiu sua primeira vitória desde o retorno à elite inglesa. O gol foi marcado pelo meia argentino Facundo Buonanotte, aos 16 minutos do primeiro tempo.

EVERTON 0 X 0 NEWCASTLE

Everton e Newcastle não saíram do zero no placar e terminaram a rodada sem gols. O primeiro tempo no Goodison Park ficou marcado pelo gol de Abdoulaye Doucouré, aos 18 minutos, anulado pelo VAR, além do pênalti perdido de Anthony Gordon.