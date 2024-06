Inglaterra x Eslováquia: como é o retrospecto do confronto?

(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 09:00 • Rio de Janeiro

Pelas oitavas de final da Eurocopa, Inglaterra e Eslováquia se enfrentam neste domingo (30), às 13h (de Brasília), na Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen (ALE). Classificados ao mata-mata da competição, os ingleses conquistaram a primeira vaga do grupo C, enquanto os eslovacos passaram em terceiro num grupo difícil com Romênia, Bélgica e Ucrânia.

Mas, afinal, como é o histórico de controntos entre os países?

Estatísticas de Inglaterra e Eslováquia

Rivais de mesmo grupo das Eliminatórias para a Copa de 2018, ambas se enfrentaram apenas seis vezes na história. O curioso é que, em nenhuma delas, o elenco eslovaco conseguiu triunfar. Ao total são cinco vitórias para o English Team e um empate no grupo B da Euro 2016.

As equipes duelaram em eliminatórias da Euro e dos Mundiais, na fase de grupos da Eurocopa de 2016, além do Amistoso Internacional em 2009 e o reencontro no mata-mata da atual edição do torneio continental.

Confira alguns dados relevantes sobre o duelo:

Resultado mais comum: 2x1 (2 vezes)

Maior vitória da Inglaterra (casa): 4x0 - Amistoso Internacional (mar/2009)

Maior vitória da Inglaterra (fora): 1x0 - Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 (set/2016)

Inglaterra e Eslováquia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 (Foto: AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Eslováquia

Oitavas de final - Eurocopa

📆 Data e horário: domingo, 30 de junho de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen (ALE)

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

🟨 Arbitragem: Halil Umut Meler (TUR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Pickford; Kyle Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Kobbie Mainoo, Declan Rice; Bukayo Saka, Bellingham, Phil Foden; Harry Kane.



ESLOVÁQUIA (Técnico: Francesco Calzona)

Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Ondrej Duda; Ivan Schranz, Haraslín, Strelec.