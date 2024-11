Impedimento polêmico em jogo do Barcelona revolta torcedores: ‘Roubado’

A anulação de um gol que abriria o placar para o Barcelona no confronto contra a Real Sociedad pela 13ª rodada de LA LIGA revoltou torcedores. Após Lewandowski receber um passe de De Jong na jogada do gol, Lewandowski aproveitou uma bola rebatida para estufar as redes do goleiro adversário.

Porém, o gol foi anulado pelo impedimento do centroavante polonês no passe que recebeu. A questão é que o lance foi muito ajustado e a impressão na câmera da transmissão foi de que o gol era legal. Minutos após a anulação, foi confirmado que a ponta do pé de Lewandowski o colocava em posição ilegal. Indignados com o lance, torcedores se revoltaram nas redes sociais. Confira reações!

Impedimento de Lewandowski, do Barcelona, foi flagrado pela tecnologia (Foto: Reprodução)

Torcedores se irritam com gol anulado do Barcelona

Vale lembrar que LA LIGA utiliza o sistema do impedimento semiautomático, que agiliza a tomada de decisões da arbitragem por meio da tecnologia com câmeras e sensores pelo estádio. Este seria o 15º gol do atacante na competição.

