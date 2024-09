Ídolo histórico, De Rossi é demitido da Roma

De Rossi assumiu o comando da Roma no início deste ano (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 09:24 • Roma (ITA)

Daniele De Rossi não é mais treinador da Roma. Ídolo histórico da equipe italiana, o ex-volante foi demitido nesta quarta-feira (18), após uma sequência de tropeços no Campeonato Italiano, onde ainda não haviam vencido na temporada.

O comandante dos Giallorossi assumiu o cargo desde o meio da última temporada, e o clube vinha de três empates contra Juventus, Genoa e Cagliari, e uma derrota contra o Empoli. Em junho de 2024, ele renovou seu contrato como comandante da Roma até 2028.

- A AS Roma anuncia que dispensou Daniele De Rossi das suas funções como treinador da equipa principal. A decisão do clube é tomada no melhor interesse da equipa, de modo a poder retomar rapidamente o caminho pretendido, numa altura em que a época ainda está no início. A Daniele, que estará sempre em casa no clube giallorossi, um sincero agradecimento pelo trabalho realizado nos últimos meses com paixão e dedicação. - escreveu o clube.

Com 41 anos de idade, De Rossi fez início de trabalho interessante com os italianos. Na temporada passada, a Roma atingiu as semifinais da Liga Europa - foi eliminado para o Bayer Leverkusen de Xabi Alonso - e fechou a Série A na sexta colocação.

Ao todo, o italiano de 41 anos comandou a equipe da capital em 30 partidas, com 13 vitórias, 10 empates e sete derrotas. Como jogador, o ex-meio-campista disputou 616 jogos com a camisa do time italiano e virou lenda na equipe romanista.

Equipe italiana ainda não tinha vencido na temporada 2024/25 (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP)