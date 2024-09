Árbitro Anthony Taylor em partida da Champions League 2023-24 (Foto: Odd Andersen/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 08:25 • Redação do Lance!

Anthony Taylor, um dos principais árbitros da Premier League, não foi escalado para a próxima rodada, devido a uma polêmica envolvendo cartões amarelos. Na vitória do Chelsea deste sábado (14), por 1 a 0, sobre o Bournemouth, o juiz aplicou 14 cartões amarelos no jogo, recorde na história do Campeonato Inglês.

Seis jogadores do Bournemouth e oito do Chelsea foram amarelados. A Associação de Oficiais do Futebol Profissional da Inglaterra (PGMOL, em inglês) decidiu preservá-lo, porque ele e sua família foram alvo de ameaças nos últimos dias.

Apesar da polêmica, a Premier League informou nesta terça-feira que Anthony Taylor será o quarto árbitro do jogo entre Southampton e Ipswich Town, no próximo sábado, e na partida entre Brighton e Nottingham Forest no dia seguinte.

A Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), órgão responsável pela arbitragem no futebol inglês, esclareceu que nenhum árbitro atua em todas as semanas de jogos, pois eles se revezam entre arbitragem, função de quarto árbitro e como assistente de vídeo (VAR).

Além da situação na Inglaterra, Anthony Taylor já foi alvo de polêmicas anteriores: durante a Eurocopa, ele foi criticado por torcedores alemães que até organizaram uma petição online pedindo a repetição de um jogo contra a Espanha. Na temporada passada, poucas horas depois do encerramento da final da Liga Europa, o árbitro sofreu ataques da torcida da Roma, que perdeu o título para o Sevilha, nos pênaltis.

