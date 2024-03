Ídolo do Real Madrid corneta Vini Jr: ‘Aconselho a se acalmar’

Vinícius Junior na partida de volta das oitavas da Champions League contra o RB Leipzig (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)







Pedja Mijatovic, ídolo do Real Madrid e autor do gol da final da Champions League de 1997-98 contra a Juventus, fez duras críticas a Vini Jr por seu comportamento contra Willi Orbán, zagueiro do RB Leipzig. A situação aconteceu na partida de volta das oitavas de final da Champions League, em jogo difícil para os merengues, que empatou em 1 a 1 com o time alemão e classificou para a próxima fase.

Na discussão, o jogador brasileiro empurrou o defensor e deu um empurrão na altura do pescoço após uma falta nas costas. A ação fez com que Vinícius fosse punido com um cartão amarelo.

- É um jogador diferente, que faz a diferença. Ele merece todo o respeito. Mas todos dizem que precisa mudar seu comportamento. Grita com os adversários e com seus companheiros. Precisam tranquilizá-lo como se fosse uma criança. Ele tem que mudar muito nisso, fazer uma mudança radical. Tudo de bom que ele tem no futebol vai se arruinar em outro caminho. - disse o ex-atacante montenegrino à rádio espanhola Cadena SER

- A camisa do Real Madrid não tolera esse tipo de comportamento, talvez a de outro time. Temos que ser objetivos. Essa jogada do Vinicius é uma frustração e não sei se ele deveria ser afastado porque poderia deixar o time com 10 jogadores - completou Mijatovic sobre a discussão de Vini Jr com Orbán.