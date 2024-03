(Foto: Ben Stansall / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/03/2024 - 13:27 • Londres (ING)

Joe Cole, ídolo do Chelsea, exaltou Endrick em comentário na emissora Channel 4, da Inglaterra. O ex-seleção inglesa não poupou palavras ao comparar o jogador de 17 anos com o tetra-campeão do mundo, Romário.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Endrick saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Inglaterra, no amistoso internacional. A joia do Palmeiras se tornou o jogador mais jovem a marcar em Wembley, um dos mais icônicos palcos do futebol mundial. A atuação do atacante chamou a atenção da imprensa inglesa e Joe Cole foi um dos que comentaram sobre.

- Acho que ele tem um pouco de Romário. O formato do corpo, a maneira como ele guarda a bola. E a alegria em seu rosto - afirmou Joe Cole.

(Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O bi-campeão brasileiro terá um 'teste' na terça-feira (26), data em que a Seleção Brasileira enfrentará a Espanha no Santiago Bernabéu, estádio em que Endrick atuará futuramente na carreira. Os espanhóis estão ansiosos para ver a estrela em campo e esgotaram rapidamente os ingressos.

➡️ Presença de Endrick impulsiona vendas de Brasil x Espanha; entenda

Endrick foi comprado do Verdão pelo Real Madrid por 37,5 milhões de euros e ingressará aos merengues no dia 21 de julho, aniversário de 18 anos do atacante.