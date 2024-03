Presença de Endrick impulsiona vendas de Brasil x Espanha; entenda

Endrick jogará pela primeira vez no Santiago Bernabéu (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 12:02 • Madrid (ESP)

No dia 26 de março, a Seleção Brasileira disputará o amistoso contra a Espanha no Santiago Bernabéu, futura casa da estrelada promessa do futebol comprada pelo Real Madrid, o brasileiro Endrick.

De acordo com o jornal AS, a curiosidade da torcida para assistir a joia brasileira, um dos convocados pelo técnico Dorival Junior, é um dos principais motivos para o aumento das vendas dos ingressos. Com as vendas abertas desde a última segunda-feira (04/03), a expectativa é de que o Santiago Bernabéu esteja lotado para vê-lo em campo. A diretoria do Real Madrid estaria feliz com o poder de mobilização que o jovem atacante estaria causando na torcida, que possui preferência na hora da compra dos ingressos.

O motivo para a realização do amistoso entre as seleções será para promover a campanha "Uma só Pele, Uma só Identidade" em combate ao racismo no futebol. Vinícius Junior, jogador do Real Madrid e Seleção Brasileira é o rosto da campanha por conta da série de ataques racistas que o atleta vem sofrendo na Espanha.

- O combate ao racismo e à violência no futebol deve ser uma bandeira universal. Na CBF, trabalhamos de forma incansável pela luta contra todo tipo de discriminação, dentro e fora dos campos. Esta ação, em parceria com o meu amigo Luis Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, será importante para reforçar ainda mais a necessidade de se combater o racismo de forma veemente, em todos os cantos do planeta - afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.