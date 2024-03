Ex-Botafogo, Tiago Nunes é anunciado por clube chileno após saída tumultuada do Brasil

Tiago Nunes se despediu do Botafogo após o primeiro jogo do Alvinegro na Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 09:50 • Santiago (CHI)

Ex-técnico do Botafogo, Tiago Nunes foi anunciado como novo treinador da Universidad Católica, do Chile. O brasileiro assinou contrato até o fim de 2024 com a nova equipe.

O comandante deixou o Alvinegro há algumas semanas após um melancólico final de 2023, além de um início ruim na atual temporada. Além disso, o treinador entrou em polêmicas com parte do elenco do Glorioso e externou publicamente sua insatisfação com alguns processos.

No Chile, Tiago Nunes terá a missão de conduzir a Universidad Católica para competições continentais. Na fase preliminar da Sul-Americana, o clube foi eliminado para o Coquimbo Unido e disputa apenas o Campeonato Chileno.

No Brasil, Tiago Nunes conseguiu ter sucesso no comando do Athletico-PR, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil e Sul-Americana. Além disso, o comandante tem experiência fora do país, uma vez que já trabalhou no Sporting Cristal, do Peru.