Flamengo é beneficiado na estreia da Libertadores por show de cantora pop; entenda

Millonarios terá casa reduzida para encarar o Flamengo, na Libertadores (Divulgação/Millonarios)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/03/2024 - 09:12 • Rio de Janeiro (RJ)

A estreia do Flamengo na Libertadores diante do Millonarios foi benéfica para a equipe brasileira. O confronto foi antecipado para o dia 2 de abril por conta de um show da cantora Karol G, no Estádio El Campín.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com isso, o clube colombiano deixará de vender cerca de 10 mil ingressos para seus torcedores, pois a estrutura do evento já estará sendo montada. Com isso, o Rubro-Negro deve encarar pouco mais de 20 mil vozes contra no primeiro duelo do torneio continental.

O Millonarios optou por atuar com o público reduzido do que mudar o local da partida e atuar longe de sua casa. Mas além do apoio do público, a equipe também tem a vantagem de jogar na altitude, o que é um fator que pesa para o Flamengo.

O confronto acontece entre as finais do Campeonato Carioca, o que será mais um desafio para a equipe comandada por Tite. O Rubro-Negro precisará estabelecer prioridades e buscar ter um início forte na Libertadores para fazer diferente do que aconteceu em 2023.