Lionel Messi está dando o que falar na reta final da pré-temporada do Inter Miami. A notícia da vez é a indignação da população chinesa com a postura do astro nos últimos dois amistoso da equipe. No último domingo (4), o argentino alegou uma lesão e deixou de entrar em campo contra o Hong Kong Team, em território chinês. Acontece que três dias depois, Messi entrou em campo no Japão, em amistoso contra o Vissel Kobe. A postura causou revolta na imprensa chinesa, que acusa o craque de desdenhar de Pequim.