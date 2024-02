As credenciais são as melhores possíveis, sem dúvida alguma. Segundo o diário espanhol Mundo Deportivo, Xabi Alonso tem o perfil desejado pela diretoria blaugrana: 'trabalhador, com personalidade e de estilo ofensivo'. Por isso, o treinador se coloca ao lado de nomes como Luis Enrique, atualmente no PSG, Arteta, do Arsenal, e de Zerbi, do Brighton. Os quatro são fortes nomes para assumir o comando técnico do Barcelona a partir da segunda metade de 2024.