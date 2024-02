Tudo saiu do papel, agora o Milan pode focar 100% na construção de seu novo estádio. A parceria de sucesso com o San Siro (Giuseppe Meazza), mesmo dividindo o estádio com a rival Internazionale, os Rossoneros vão levar para sempre no coração o 'templo' do futebol italiano, onde a equipe conquistou metade de seus títulos entre Copa da Itália e Série A.