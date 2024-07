Último embate de Holanda e Inglaterra em Eurocopas foi em 1996, com goleada dos Três Leões por 4 a 1 (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 15:02 • Dortmund (ALE)

Holanda e Inglaterra se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE), em jogo válido pela semifinal da Eurocopa. As duas seleções fizeram campanhas distintas até aqui: a Laranja Mecânica surpreendeu após decepções seguidas em grandes torneios, e quer encerrar um jejum que já dura quase quatro décadas; os Três Leões, por outro lado, têm sido muito questionados por suas atuações sob o comando de Gareth Southgate, mas miram a segunda decisão seguida. O jogo terá transmissão da Globo, do SporTV e do Premiere, com arbitragem toda alemã.

✅ FICHA TÉCNICA

Holanda x Inglaterra

Semifinal - Eurocopa



📆 Data e horário: quarta-feira, 10 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)

📺 Onde assistir: Globo, SporTV e Premiere

🟨 Arbitragem: Felix Zwayer (árbitro); Stefan Lupp e Marco Achmüller (auxiliares); Daniel Siebert (quarto árbitro); Bastian Dankert, Christian Dingert e Marco Fritz (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Jerdy Schouten e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay



INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones e Marc Guéhi; Bukayo Saka, Kobbie Mainoo, Declan Rice e Kieran Trippier; Jude Bellingham e Phil Foden; Harry Kane