Holanda vence Turquia de virada e enfrenta a Inglaterra na semifinal da Eurocopa

(Foto: Ronny HARTMANN / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/07/2024 - 17:56 • Rio de Janeiro

Holanda e Turquia duelaram neste sábado (6), pelas quartas de final da Eurocopa. Com a vitória por 2 a 1, a Laranja Mecânica garante vaga à semifinal da competição e enfrentam a Inglaterra no dia 10 de julho. Os gols do jogo foram marcados por Samet Akaydin, para os turcos, De Virj e Mert Muldur (contra), para os holandeses.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como foi a partida entre Holanda e Turquia?

A Turquia se mostrou superior na primeira etapa da partida das quartas de final. Criando chances de perigo, os turcos abriram o placar faltando 10 minutos para o intervalo e complicando a vida da Holanda.

Trocando passes e sem definição, o início do segundo tempo ficou parelho para as duas equipes, até a virada holandesa: em um espaço de seis minutos, a Laranja Mecânica conseguiu reverter a derrota e garantir a vitória parcial.

➡️ No sufoco, Inglaterra supera Suíça nos pênaltis e vai à semifinal da Eurocopa

Stefan de Virj, zagueiro da Inter e da Holanda, abriu o placar aos 70 minutos com jogada ensaiada no escanteio e, pouco tempo depois, o time dos Países Baixos viram com gol contra de Mert Muldur no contra-ataque.

A equipe de Ronald Koeman tirou o sonho da seleção turca de retornar à semifinal da Eurocopa depois de 16 anos. Com o resultado, os holandeses avançam e enfrentam a Inglaterra no dia 10 de julho.

(Foto: Angelos Tzortzinis / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Holanda x Turquia

Quartas de final - Eurocopa



📆 Data e horário: sábado, 6 de julho de 2024, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Berlim (ALE)

⚽ Gols: 35' Samet Akaydin (TUR), De Virj (HOL) e Mert Muldur (HOL - GC)

🟨 Arbitragem: Clément Turpin-FRA (árbitro); Nicolas Danos-FRA e Benjamin Pagès-FRA (auxiliares); Felix Zwayer-ALE (quarto árbitro); Jérôme Brisard-FRA, Willy Delajod-FRA e Marco Fritz-ALE (VAR)



⚽ ESCALAÇÕES

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Jerdy Schouten e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Xavi Simons e Cody Gakpo; Memphis Depay



TURQUIA (Técnico: Vincenzo Montella)

Mert Günok; Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakci e Ferdi Kadioglu; Kaan Ayhan e Okay Yokuslu; Kenan Yildiz, Hakan Çalhanoglu e Baris Alper Yilmaz; Arda Güler