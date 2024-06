Holanda perde para Áustria, mas ambas garantem vaga ao mata-mata da Eurocopa

(Foto: Christophe SIMON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/06/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro

A Holanda foi derrotada pela Áustria na partida válida pela terceira rodada do grupo D da Eurocopa. Com quatro pontos na competição, a Laranja Mecânica ocupou a terceira colocação, mas garantiu vaga às oitavas de final. Os gols foram marcados por Malen (gol contra), Gakpo, Romano Schmid e Memphis Depay.

Holanda 2x3 Áustria: como foi o jogo?

(Foto: Christophe SIMON / AFP)

A tônica inicial da partida e, talvez, de toda a atual edição da Eurocopa foi o gol contra: sendo o sétimo da competição até aqui, os austríacos abriram o placar com cruzamento de Prass, que fez Malen desviar a bola e ir contra a própria rede.

Em partida igualada, a Áustria conseguiu ter um pouco mais controle da bola durante a primeira etapa e chegar mais vezes à meta holandesa, que até aqui vinha sendo uma das melhores defesas do campeonato.

A volta do intervalo fez a partida esquentar e aumentar os gols de ambos: em menos de dois minutos do início do segundo tempo, a Holanda aproveitou um contra-ataque após roubada de bola no meio-campo e Gakpo igualou a partida. 12 minutos depois do empate, Romano Schid marcou mais um gol para a Áustria ter a vitória parcial em mãos.

(Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

Nos momentos finais da partida, os dois lados foram extremamente eficazes no setor ofensivo, com mais três gols em um intervalo de 8 minutos: Memphis Depay empatou aos holandeses, Sabitzer abriu vantagem mais uma vez aos austríacos e Baumgartner faria o seu gol, mas foi anulado por impedimento.

Ao final, a partida da última rodada da Eurocopa foi presenteada com um show de atuações, sendo o segundo jogo com mais gols na atual edição da competição, perdendo apenas para a estreia da Alemanha, na goleada por 5 a 1 sobre a Escócia.