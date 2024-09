Holanda e Alemanha ficam no empate em jogaço pela Liga das Nações

Holanda e Alemanha fizeram um bom jogo na Amsterdam Arena (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/09/2024 - 17:56 • Amsterdã (HOL)

Holanda e Alemanha empataram por 1 a 1 nesta terça-feira (10), na Amsterdam Arena, pela segunda rodada da Liga das Naçõeas da Uefa. Reijnders e Dumfries marcaram os gols dos donos da casa, e Undav e Dumfries balançaram as redes para os tetracampeões do mundo.

Com este resultado, a Alemanha termina sua participação na Data Fifa de setembro com a liderança do Grupo 3 da Divisão A da Nations League, com quatro pontos conquistados e saldo de cinco gols. A Holanda, por sua vez, tem os mesmos quatro pontos conquistados, mas fica na segunda posição do grupo por ter saldo menor (três gols).

A seleção holandesa tentou anular o jogo de posse de bola da Alemanha com uma marcação forte na saída de bola adversária. O gol dos mandantes saiu logo cedo, aos dois minutos de jogo: Gravenberch enfiou passe no meio da zaga alemã para Reijnders, que marcou na saída de Ter Stegen.

A Alemanha logo tomou conta do jogo e tentou aplicar pressão contra a defesa da Holanda. A virada aconteceu ainda no primeiro tempo: primeiro, Undav aproveitou rebote do goleiro Verbruggen, aos 38 minutos; já nos acréscimos, Kimmich colocou os tetracampeões do mundo em vantagem ao fechar, na segunda trave, cruzamento de Undav.

O time da Holanda igualou o placar no começo do segundo tempo: Brobbey recebeu passe nas costas da defesa e dentro da área, girou em cima da marcação e cruzou para o centro da pequena área, onde Dumfries apareceu para marcar o segundo gol dos donos da casa e dar números finais ao jogo.

Tijani Reijnders (laranja) marcou o primeiro gol da Holanda no jogo, aos dois minutos do primeiro tempo (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Holanda 2x2 Alemanha

Liga das Nações da Uefa - 2ª rodada - Divisão A, Grupo 3

🗓️ Data e horário: terça-feira, 10 de setembro de 2024, às 15h45 (hora de Brasília)

📍 Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã (Holanda)

🥅 Gols: Tijjani Reijnders (aos 2'/1ºT) e Denzel Dumfries (aos 5'/2ºT) para a Holanda; Deniz Undav (aos 38'/1ºT) e Joshua Kimmich (aos 48'/1ºT) para a Alemanha

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

HOLANDA (Técnico: Ronald Koeman)

Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Virgil van Dijk e Nathan Aké; Jerdy Schouten, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders; Xavi Simons, Brian Brobbey e Cody Gakpo.

ALEMANHA (Técnico: Julian Nagelsmann)

Marc-André ter Stegen; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e David Raum; Pascal Gross, Robert Andrich e Kai Havertz; Florian Wirtz, Jamal Musiala e Deniz Undav.