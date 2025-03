Daniel Alves é processado por ex-clube; entenda o caso

O último time da carreira de Daniel Alves foi o Pumas, do México, onde ele atuou entre 2022 e 2023. O clube entrou com um processo na Corte Arbitral do Esporte (CAS) contra o ex-jogador, por motivos de quebra de contrato e violação das cláusulas internas. A audiência judicial está marcada para o dia 25 de março deste ano.

O contrato entre as partes foi rompido, por justa causa, em janeiro de 2023, quando Daniel Alves teve prisão preventiva por acusação de agressão sexual decretada na Espanha — ele seria condenado, meses depois, a uma pena de quatro anos e meio de detenção em regime fechado.

Nesse sentido, o Pumas pede uma indenização estimada em cinco milhões de dólares (cerca de R$ 29 milhões na cotação atual) por descumprimento de termos de comportamento previstos no contrato.

Daniel Alves, Pumas e prisão

Daniel Alves chegou ao futebol mexicano no dia 21 de julho de 2022, fez 13 partidas e distribuiu cinco assistências. Ele fez sua última partida com a camisa do Pumas em 8 de janeiro de 2023.

Após ser detido, passou 14 meses em prisão preventiva na Espanha, de onde saiu em 2 de março de 2024, com pagamento de fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,45 milhões à época). Agora, o ex-lateral está em liberdade provisória em território espanhol, mas não pode sair do país. Antes da condenação, o brasileiro realizou um pagamento de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) à Justiça espanhola, o que foi considerado um atenuante da pena.

