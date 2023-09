O Tricolor vem de um resultado positivo, a vitória por 3 a 0 sobre o Cruzeiro. O time faz um bom Brasileirão na primeira temporada após Série B e está na 3ª posição, com 36 pontos. O desafio é não se desgrudar do G4 para continuar sonhando com uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.