A atual crise na qual o Bayern se colocou é resultado da pesada derrota por 3 a 0 diante do Bayer Leverkusen, no jogo que era considerado a final da Bundesliga. Desde então, além do vazamento de notícias sobre a divisão no vestiário do clube, atletas se cobraram publicamente e a pressão sobre Tuchel ficou cada vez maior, resultando no anúncio da demissão do treinador.