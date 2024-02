Questionado se haveria alguma troca no comando da equipe, o CEO do clube, Jan-Christian Dreesen, fez questão de acabar com qualquer especulação e disse que nada vai mudar. Mesmo assim, o dirigente deu uma "agulhada" em Tuchel, ao dizer que deveriam perguntar ao treinador, e não a ele, os motivos do time não ter competido diante do Leverkusen.