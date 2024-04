Kane celebra um dos gols marcados neste sábado (Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 14:47 • Munique (ALE)

Harry Kane protagonizou mais uma vitória do Bayern de Munique na Bundesliga. Mesmo sem chances de título, a equipe da Baviera superou o Eintracht Frankfurt por 2 a 1, com dois gols do centroavante inglês - Ekitike diminuiu para os visitantes.

Os dois gols levaram Kane a atingir uma marca histórica em sua carreira. O atacante de 30 anos chegou a 400 gols marcados, somando os compromissos por todos os clubes que passou (Tottenham, Leyton Orient, Milwall, Norwich, Leicester e Bayern) aos jogos que fez pela Inglaterra. Você vê os melhores momentos da partida abaixo:

Com a camisa do Bayern, são 42 gols em 42 jogos. O "Furacão" é uma das peças que vai se salvando em uma temporada caótica dos alemães, já eliminados da DFB Pokal e impossibilitados matematicamente de alcançar o campeão Bayer Leverkusen.

Kane cobra pênalti para marcar um dos gols da vitória do Bayern sobre o Frankfurt (Foto: ALEXANDRA BEIER / AFP)

Kane é a esperança de gols do Bayern de Munique na única possibilidade de título restante em 2023-24. A equipe tem pela frente o todo poderoso Real Madrid na semifinal da Champions League. A ida será realizada na terça-feira (30), às 16h (horário de Brasília), na Allianz Arena; já o jogo da volta acontecerá no Santiago Bernabéu, oito dias depois e no mesmo horário.